Семчо Миронов е инфлуенсърът на Северозапада. С една ретро камера той снима клипове, които да гледани от милиони. Този път обаче Семчо прибра камерата си, за да отвори мазето си в чест на Краси. Инфлуенсърът от Северозапада иска да покаже как се подготвил за новата ера след въвеждането на еврото. С него ни среща Краси Боев в рубриката "Нищо лично".

Семчо посреща гостите с богата трапеза, а в нейната подготовка участват и други жители на село Якимово. След което показва какво има в помещението под къщата, което той нарича бункер. А в нея се намира зимнината, подготвена през лятото и есента. На стената се вижда надпис „еврозона”.

"Нищо лично": Данчо, който замени моделиерството на висша мода с отлеждането на кози у нас

Семчо подробно разказа за миналото си - как е живял като дете, как е построена къщата и как живее днес. Той споделя, че работи много и е подготвен за трудностите. Има "три деца, пет внуци, четири снахи и две кандидат снахи", на които помага.

Мъжът споделя, че е оптимист, но реалист.

Целия разговор гледайте във видеото.