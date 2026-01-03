-
Как живее мъжът от село Якимово
Семчо Миронов е инфлуенсърът на Северозапада. С една ретро камера той снима клипове, които да гледани от милиони. Този път обаче Семчо прибра камерата си, за да отвори мазето си в чест на Краси. Инфлуенсърът от Северозапада иска да покаже как се подготвил за новата ера след въвеждането на еврото. С него ни среща Краси Боев в рубриката "Нищо лично".
Семчо посреща гостите с богата трапеза, а в нейната подготовка участват и други жители на село Якимово. След което показва какво има в помещението под къщата, което той нарича бункер. А в нея се намира зимнината, подготвена през лятото и есента. На стената се вижда надпис „еврозона”.
"Нищо лично": Данчо, който замени моделиерството на висша мода с отлеждането на кози у нас
Семчо подробно разказа за миналото си - как е живял като дете, как е построена къщата и как живее днес. Той споделя, че работи много и е подготвен за трудностите. Има "три деца, пет внуци, четири снахи и две кандидат снахи", на които помага.
Мъжът споделя, че е оптимист, но реалист.
Целия разговор гледайте във видеото.
