Първите дни от въвеждането на еврото в България преминават без съществени сътресения в сектора на модерната търговия. Това обяви в предаването "Събуди се" Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Въпреки наложените от НАП санкции на 69 търговци в размер на общо 45 000 лева, Вълканов подчерта, че големите вериги са преминали през процеса с отлична предварителна подготовка.

Автоматизирани разплащания и наличност на кеш

Една от основните мерки за избягване на грешки при превалутирането в големите магазини е внедряването на специален софтуер. „На касите се изписва и в левове, и в евро рестото, което клиентът трябва да получи. Това помага на потребителя да е спокоен, а на касиера – да не извършва излишни аритметични сметки“, обясни Вълканов.

Еврото в Ребърково: Първи стъпки на новата валута в едно от емблематичните села на Северозапада

Той призна, че в по-малките квартални магазини все още се усеща недостиг на евро монети, но очаква ситуацията да се нормализира след отварянето на банките на 5-и и 6-и януари. Вълканов припомни също, че по закон касиерите имат право да откажат плащания, които включват повече от 50 монети наведнъж.

Спекула или обективни фактори?

Относно притесненията за завишаването на цените, Вълканов беше категоричен, че в големите вериги подобни практики не се наблюдават. Според него промените в цените в началото на 2026 г. се дължат на обективни икономически причини:

„Търговците на дребно печелят от оборот, а не от разлика в цената. Имиджът е много по-важен и никой не би рискувал доверието на клиентите за бърза печалба“, допълни той, като посочи, че при някои стоки, като маслото и свинското месо, дори се наблюдава тенденция към поевтиняване.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка