Тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ще ни срещне с един от най-уважаваните специалисти по репродуктивна медицина у нас – д-р Георги Стаменов. Човекът, чието име е станало символ на надеждата, споделя своите размисли за живота, изкуствения интелект и истинската същност на лекарската професия.

►Пътят към новия живот

Д-р Стаменов си спомня началото на своя професионален път с любопитство. „Отворих кутията на репродукцията и усетих, че отивам в друга галактика“, разказва той. За него медицината не е просто работа, а осъзнаване, че променяш човешки съдби и битието на хората. „Всеки един случай, в който мога да помогна, е важен. Искам тези хора да виждат светлината навън, като си отворят прозорците“, допълва лекарят.

►Емблематични случаи и научни пробиви

Един от най-вълнуващите моменти в практиката му е свързан с пациентка с онкологично заболяване, която след победата над рака успява да износи и роди своето дете чрез инвитро процедура. Този случай, едва петият по рода си в Европа, е доказателство за силата на науката и волята за живот.

►Медицината в ерата на технологиите

Д-р Стаменов е привърженик на новите технологии и изкуствения интелект, но предупреждава за опасността от загуба на експертизата в морето от информация в социалните мрежи. Това го мотивира да създаде своя „Медкаст“ – платформа, в която споделя достоверни научни факти по разбираем начин. „Хората имат нужда от приказки, които почиват на истински факти. Искам да кажа истината на хората“, споделя той.

►Личен стил и философия

Неразделна част от образа на д-р Стаменов са неговите броеници и шапки. За него те са не само аксесоари, но и начин за фокусиране на мисълта по време на разговори с пациенти. Най-ценното послание, което той отправя към по-младото си „аз“ и към всички зрители, е свързано с буквата „С“. „Думата "смирение" е по-важна от думата "състезание"“, категоричен е лекарят.

Въпреки възможностите за работа в чужбина, д-р Стаменов избира да остане в България. Неговият аргумент е емоционален и професионален: „С пациента трябва да говориш на езика, който говори майка му. Българската медицина е страдаща и недооценена, но тук има страхотни лекари и възможности за добра медицина“.

Целия разговор гледайте във видеото.