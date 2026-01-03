Отиде си легендарният Димитър Пенев. Великият треньор е издъхнал на 3-ти януари преди обяд.

На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години .

Димитър Пенев, известен с прозвището „Стратега от Мировяне“, е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е роден на 12 юли 1945 г. в софийското село Мировяне

Стратега е единственият, постигнал грандиозни успехи на терена и около него – като футболист и треньор. Той е сред „виновниците“ за грандиозното четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Тогава той е селекционер на България.

Най-великият! Патриархът на футбола ни: България се прощава с Димитър Пенев

Снимка: БГНЕС

Димитър Пенев започва футболния си път в Локомотив (София), където записва 35 мача и 1 гол в периода 1959-64 г., припомнят от националния отбор по футбол в официалния си профил във Facebook.

След това преминава в ЦСКА, където до 1977 г. взима участие в 329 двубоя и отбелязва 24 попадения.



Става шампион на България цели 8 пъти – един с Локомотив (София) през 1964 г. и 7 пъти с ЦСКА - 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976.



Носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1965, 1969, 1972, 1973, 1974.



Два пъти е избиран за най-добър футболист на България през 1967 и 1971 година.



За националния отбор има 90 срещи и 2 гола.



Участник на Световните първенства през 1966 г., 1970 г., 1974 г.



С треньорската му кариера са свързани някои от най-значимите постижения във футболната ни история на клубно и национално ниво. Като асистент в ЦСКА (1979-83) взима участие в елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и класирането на полуфинал за КЕШ (1982), а след това като старши треньор с „армейците“ стига до полуфинал в турнира за КНК (1989).



По-късно извежда националния отбор до бронзовите медали на Световното първенство в САЩ през 1994 година.



Той води националния тим и на първото му участие на Европейско първенство по футбол през 1996 г. в Англия.



Бил е начело на отборите на Димитровград, Спартак Варна, ЦСКА, Лионинг и Ал Насър.



Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден “Стара Планина” - първа степен. Почетен гражданин на София.



Екипът на NOVA изказва искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев! Поклон пред паметта му!

Редактор: Мария Барабашка