Заради ураганен вятър в неделя бяха пренасочени 7 полета на софийското летище „Васил Левски“, а три излитащи бяха отменени. В студиото на „Здравей, България“ пилотът и авиационен лектор Марио Бакалов обясни кога един самолет може да излети и кога това не е допустимо, като уточни, че крайното решение винаги се взема индивидуално от пилотите.

„Всеки производител на самолет определя максималните допустими условия за излитане и кацане. Например, при типичен самолет максималният страничен вятър е около 65 км/ч (20–22 м/сек). Освен това всяка авиокомпания има собствени процедури и лимити, а някои пилоти също имат индивидуални граници“, обясни Бакалов.

Пренасочиха и отмениха полети на летище "Васил Левски"

Пилотът уточни, че излитане и кацане винаги се извършват срещу вятъра, защото това намалява необходимата дължина на пистата и подобрява аеродинамичните показатели на самолета. Попътният вятър не е желателен при излитане и кацане, но помага при полети на дълги разстояния, като намалява разхода на гориво.

„Посоката на вятъра е критична. При страничен вятър има строго определен лимит, който обикновено е около 60–70 км/ч. Оттам зависи дали самолетът може да кацне безопасно на летището или трябва да бъде пренасочен“, добави пилотът.

Бакалов коментира и силната турбуленция около Софийското летище: „Тя е неприятна за пътниците, но не представлява опасност за самолетите, защото са проектирани да издържат на такива условия. Винаги взимаме най-безопасното решение за успешен полет“.

Той уточни, че в случай на силен вятър или други неблагоприятни условия, самолетите имат резервно гориво за кацане на друго летище, като в неделя някои полети бяха пренасочени към Будапеща, Белград или Варна.

„Успешният полет е безопасният полет, дори ако самолетът не кацне на крайната си дестинация“, каза Бакалов.

По думите му пътниците задължително трябва да се информират за текущите условия на летището и възможните пренасочвания. Насрещният вятър при излитане и кацане е за предпочитане пред попътния.

Редактор: Цветина Петкова