-
„Новите известни“: Историята на Тодор, който във Великобритания е фармацевт, а в България - студент по медицина
-
Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил
-
Кога един самолет може да излети и да се приземи безопасно
-
Спасиха сръндак в местността Аркутино (ВИДЕО)
-
България се прощава с легендата Димитър Пенев
-
Фондацията на певеца Криско изгражда Център за интеграция на деца със СОП
Експерти не очакват ценови шок след превалутирането
Днес е първият официален работен ден след окончателното приемане на еврото у нас. Според представители на бизнеса превалутирането се случва плавно, а последващи необосновани скокове в цените не се очакват.
Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците на горива заяви в предаването "Здравей, България", че хората приемат ситуацията без напрежение, а в сектора не се наблюдават големи ценови амплитуди. По думите му дори в момента горивата са на най-ниските си нива от години.
Голяма търговска верига: Между 30 и 35% от клиентите пазаруват в евро
В сектор ХОРЕКА също не се очакват спекулации с цените. Атанас Димитров от Българската хотелска и ресторантьорска организация обаче апелира за търпение от страна на клиентите заради по-сложната работа с две валути.
Милена Драгийска изпълнителен директор на една от най-големите хранителните вериги у нас, увери, че магазините са били добре подготвени с евро банкноти и монети и не е имало сътресения.
"Пазарният механизъм е доказал, че работи, а никоя верига няма интерес да губи доверие чрез спекулативно вдигане на цените", допълни тя.
Зам.-председателят на БСК Станислав Попдончев обобщи, че големите страхове около въвеждането на еврото не са се оправдали и процесът протича далеч по-спокойно от очакваното.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни