Значителна част от тях са били изпратени на различни държавни органи за последващи действия
Сметната палата е приела общо 360 одитни доклада за изминалата година. Значителна част от тях са били изпратени на различни държавни органи за последващи действия, съобщиха от институцията.
Сметната палата е предала части от два доклада на държавното обвинение - за болница Лозенец и за финансовия отчет на културното министерство за 2024 г.
Заради съмнениe за извършено престъпление: Сметната палата дава УМБАЛ „Лозенец“ на прокурор
До антикорупционната комисия са стигнали 3 доклада. Първият също е за болница Лозенец, както и за разпореждане с имоти в три общини през 2021 г. и 2022 г. Третият е за финансовият отчет на община Якоруда.
До АДФИ са стигнали 54 доклада, до НАП - 8, а до Агенцията за обществени поръчки - 24 доклада за нарушения на закона.
