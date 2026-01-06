Празнуваме Богоявление, или Йордановден - един от най-големите християнски празници в българския календар. На този ден Св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан.

СНИМКИ ОТ МЪЖКОТО ХОРО В КАЛОФЕР ВИЖТЕ ТУК

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия и велик Богоявленски водосвет в Патриаршеската катедрала "Св. Алексадър Невски".

"Нека правим пътеките на Господа към нашите сърца. За да живее радостта от Богоявлението винаги в нас. Бог да се явява и да се проявява Неговата благодат в нас – онази спасителна за всички човеци Божия благодат, която ни учи да отхвърлим нечестието и да живеем благочестиво. Честит и благословен празник!", пожела българският патриарх Даниил.

Въвеждат мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в столицата

В Калофер се проведе и така нареченото мъжко хоро в ледените води на река Тунджа, като се вярва, че всеки, влязъл в януарските ледени води, ще бъде пазен далеч от болести през цялата година.

Традиционно подготовката започва още от вечерта преди Богоявление. Пеят се песни и се пие червено вино. На сутринта - под съпровода на гайди, мъжете, които ще влизат във водата, тръгват по улиците на Калофер, за да събудят хората.

За мъжкото хоро във водите на Тунджа дойдоха хора от цяла страна.

"Идвам за пета година. Тук сме цяла група от Пловдив. Първо изчакваме калоферци да влязат във водата, а след това и ние. Идвам заради традициите Трябва да ценим това, което са ни оставили нашите деди. А освен това, когато вляза във водата на Богоявление - не съм боледувал", сподели един от ентусиастите, дошли да се хванат на мъжкото хоро в Калофер.

"Усещането, когато чуеш тъпаните и гайдите, е неописуемо", сподели мъж от Русе.

Малко преди 8 часа водата в Тунджа беше осветена, а кръстът - хвърлен и спасен, за да бъде даден на най-малкия мъж на хорото, както повелява традицията. След ритуала, в реката влязоха и всички гости на града на революционера Христо Ботев. заради по-топлото време тази година хорото във водата беше с по-голямат продължителност, а всички, които се хванаха на него, споделиха, че преживяването е "уникално".

Имен ден празнуват хората, носещи имената Банчо, Бистра, Богoлюб, Богoлюбa, Богдан, Богдана, Боголюб, Боголюба, Богомил, Богомила, Божан, Божана, Божена, Божидар, Божидара, Божил, Бойко, Бойка, Бончо, Борил, Боримир, Борис, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Дан, Дана, Данка, Данко, Данчо, Динко, Диньо, Йордан, Йорданка, Капка, Найден, Теодосий, Теофан, Теофана. Екипът на NOVA им желае честит празник!

Повече по темата гледайте във видеата.