Депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ „Александровска“ Костадин Ангелов е спечелил и на втора инстанция делото срещу бившия служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. Това съобщи самият Ангелов в публикация във Facebook, цитиран от "24 часа" . Той уточни, че Апелативният съд в София е потвърдил решението срещу Кацаров заради клеветнически твърдения.

"Пореден съдебен състав решава, че той е клеветник и думите му са лъжа", пише депутатът от ГЕРБ.

Става дума за изказвания на Кацаров, че по време на управлението на Ангелов болница „Александровска“ е била докарана до фалит. За тези твърдения Софийският градски съд вече бе присъдил обезщетение от 50 хил. лева в полза на Ангелов, като съдът е приел, че изнесените факти са неверни и неподкрепени с доказателства. В мотивите си магистратите посочват, че Ангелов е поел ръководството на лечебното заведение през 2013 г. в състояние на декапитализация и с натрупани загуби от близо 30 млн. лева, а твърденията за безхаберно управление и натрупване на дългове не са доказани нито писмено, нито чрез свидетелски показания.

Осъдиха Стойчо Кацаров да плати 50 хиляди лева на Костадин Ангелов

Апелативният съд приел още, че изявленията на Стойчо Кацаров създават внушение за извършено престъпление по служба, което при липса на доказателства представлява клевета. „Публично разпространеното невярно твърдение за извършено престъпление накърнява честта и достойнството на засегнатото лице и е противоправно“, се казва в решението.

„Доказаните клеветници и лъжци трябва да си плащат за вредите, които нанасят с думите си“, написа Костадин Ангелов, коментирайки окончателното съдебно решение.

