Продължават проверките в цялата страна на данъчните и Комисията за защита на потребителите. Причината - необосновано повишение на цените заради навлизане на еврото.

Комисията за защита на потребителите е извършила близо 4000 проверки, като 7% от обектите са извършили нарушения. Приходната агенция е направила над 800 проверки, издадени са 27 наказателни постановления. Глобите по тях са на обща стойност 135 000 лева. Голяма част от проверките са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400.

На фокус в момента са търговията на дребно с хранителни стоки, козметични услуги, платени паркинги, преводи, фитнес зали и фирми за езикови курсове. От 8 януари започват проверки и в зимните курорти – Банско, Боровец и Пампорово.

