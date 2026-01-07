Апелативният съд във Варна сезира Конституционния съд по казус, свързан с правото на изпълняващия функциите на главен прокурор да иска възобновяване на наказателни дела след 21 юли 2025 г.

Случаят е свързан с чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който временно изпълняващият функциите на главния прокурор не може да продължи повече от 6 месеца, без значение дали са имали прекъсвания. Законът обаче не уточнява как тази разпоредба трябва да се прилага за хора, които вече изпълняват тези функции преди влизането ѝ в сила.

ВАС сезира КС относно прекратената процедура за избор на главен прокурор

Поводът за сезирането е дело в Апелативния съд – Варна за възобновяване на наказателно производство, заведено по искане на и.ф. главен прокурор. Към момента на подаване на искането – 20 август 2025 г. – той вече е изпълнявал функциите си над 6 месеца. Съдът прецени, че не може да се произнесе по същество, докато не стане ясно дали искането е направено от лице, което действително е имало правомощия на главен прокурор.

Практиката в страната е разнопосочна. Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че правомощията на и.ф. главен прокурор спират след 6 месеца, а исканията за възобновяване на дела след тази дата не са валидни. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче смята, че законът няма обратно действие и не се отнася за вече съществуващи случаи.

Конституцията дава право на съдилищата да питат Конституционния съд, ако има съмнения за съответствието на закона с основния закон. В случая приложението на нормата към вече започнали случаи повдига въпроси за правната сигурност и стабилността на институцията главен прокурор, се посочва в искането на Апелативния съд.

В конкретното дело страните имат различни позиции. Прокуратурата твърди, че разпоредбата важи само за нови случаи след влизането ѝ в сила. Защитата на осъденото лице обаче настоява, че мандатът на и.ф. главен прокурор е прекратен след изтичане на 6 месеца, позовавайки се на решението на Върховния касационен съд.

НС реши: Сарафов има още шест месеца като главен прокурор

Апелативният съд във Варна счита, че тези въпроси не могат да се решат в рамките на висящото дело и са от компетентността на Конституционния съд. Затова съдът го сезира с въпрос дали чл. 173, ал. 15 ЗСВ е съвместим с Конституцията и дали се прилага само занапред или и за вече започнали случаи.

Пресслужбата на Апелативния съд уточнява, че до края на 2025 г. са постъпили 11 искания за възобновяване на дела, подадени след 21 юли 2025 г. от и.ф. главния прокурор или негови заместници.

Редактор: Цветина Петкова