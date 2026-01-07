Снимка: БГНЕС
Еднодневната влиза от 3 февруари
От 3-ти февруари въвеждат еднодневна винетка за пътищата в страната. Тя ще бъде на стойност 4 евро и 9 цента и ще важи за 24 часа. Ясни са и цените на останалите винетки, но в евро, като те остават непроменени спрямо миналогодишните.
Уикенд винетката е на стойност 5 евро и 11 цента, седмичната струва 7 евро и 67 цента, а месечната – 15 евро и 34 цента. За тримесечната винетка цената е 27 евро и 61 цента, а годишната – 49 евро и 60 цента.
Редактор: Мария Барабашка
