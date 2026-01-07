Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков увери, че първите пенсии в евро се изплащат по план и с наличните средства няма проблем.

„Достатъчно наличности има. Реално няма големи промени, освен името и външния вид на банкнотите. Нашите служители си вършат съвестно работата и продължават по същия начин, по който са го правили дълго време назад“, каза Недялков в предаването „Денят на живо“.

По думите му изплащанията се извършват по предварително одобрен график и изчисления, изготвени от НОИ и НСИ, като по този начин всички пощенски станции са обезпечени и няма риск пенсионерите да останат без пари. „Имаме резерв, с който да покрием спешни случаи, така че никой да не остане без пенсия“, добави той.

Недялков посочи, че малко над 70% от пенсионерите вече са избрали да получават пенсиите си по банков път. „Все повече съвременни пенсионери желаят плащанията да се извършват през банки. Нашите данни показват, че интересът към банковите преводи расте“, каза заместник-министърът.

По думите му правителството е инсталирало видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника в пощите, а по график има полицейско присъствие там, където е необходимо. Това важи особено за по-малките населени места, където няма банки. Недялков обясни, че обмяната на левове в евро се извършва само в клоновете, където няма банки, и по закон сумите до 1000 лв. могат да се обменят веднага. „За по-големи суми – от 1000 до 10 000 лв., се изисква предварителна заявка, която се изпълнява в рамките на 3 до 5 работни дни без такса", допълни той.

„Всички наши служители са преминали обучение и разпознават истинските банкноти - както левове, така и евро. Има машини за проверка на банкнотите и броячни машини за по-големи количества“, добави Недялков. Той призова пенсионерите да не се подвеждат по предложения за „по-изгоден курс за обмяна“ извън пощенските клонове и банките. „Това са основните уловки и може да доведе до забавяне или грешки. Пенсиите трябва да се получават само на официалните места“, обясни заместник-министърът.

