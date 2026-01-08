Вече втори ден работи новата система за влизане и излизане през външните граници на Европейския съюз у нас.

Системата засяга граждани на държави извън Съюза, които пътуват с цел краткосрочен престой. На граничните пунктове с Турция, Сърбия и Северна Македония ще се събира както биографична информация, така и ще се снемат биометрични данни на пътуващите.

"Поетапно се въвежда централизирана европейска система за регистрация на данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство. Това ще се случи във всяка една европейска държава. Убеден съм, че няма проблем с опашките, но когато се въвежда подобна система, нормално е да се изчистват проблеми. Това няма да създава затруднения. Хората от "Гранична полиция", които работят със системата, са обучени добре", каза вътрешният министър в оставка Даниел Митов.