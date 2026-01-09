48-часова блокада на граничните преходи към Гърция обявиха гръцките фермери в четвъртък. Заканата е освен на тежкотоварни камиони, да се спира и движението на леките коли в някои интервали. На „Кулата – Промахон“ се образува опашка от камиони, но все пак се пропускаха автомобили. На други пунктове с по-слаб трафик бяха блокирани и те.

Към 7:30 ч. сутринта в петък ситуацията на границата с южната ни съседка остава непроменена - трафикът за тирове е спрян. Цветан е един от шофьорите на камиони, които изчакват да бъдат пропуснати. "Стоя и изчаквам. Дойдох на границата 15 минути след като я затвориха в 12 часа в четвъртък. Бях петият камион на опашката. Казаха, че са обявили стачка за 48 часа. Кога ще отворят границата – не знам", споделя той.

Гръцките фермери отново спряха движението на тирове през пунктовете с България

По думите му е прекарал нощта спокойно. "Студено е, но камионите ни са оборудвани с печки. Въпреки това, не е нормално да ни спират по този начин. Има и други начини, според мен, да се постигнат целите на тази стачка. Те само пречат на нас – шофьорите на тежкотоварни камиони", подчерта мъжът.

Цветан беше категоричен, че гръцките фермери могат да направят протеста си пред парламента в Атина, а не да пречат на трафика по границата. "Чакането и загубата на товара ще окаже голямо влияние върху нас. Пътувам за Серес. Имах наряд от четвъртък. Можеше да натоварим още преди ден, но се оказа, че няма да се случи", заяви Цветан.

Повече по темата гледайте във видеото.