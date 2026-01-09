Българската агенция по безопасност на храните потвърди две огнища на птичи грип в страната през първата седмица на годината – едното в Асеновград, където са отглеждани около 90 000 кокошки носачки, и второто в село Топли дол, Пазарджишко, с около 15 000 патици. Сигналите за заболяването са подадени от стопаните заради повишена смъртност сред птиците.

В ефира на NOVA NEWS началникът на Отдел „Здравеопазване на животните“ в БАБХ доктор Даниел Денев обясни, че ситуацията не се различава съществено от предходните години и от текущото състояние в Европа, където заболяването също е разпространено.

„Сигналите за огнища идват основно от самите стопани, които са задължени да уведомят, когато забележат отклонения в здравния статус на птиците. Паралелно с това БАБХ извършва постоянен надзор по националната профилактична програма чрез редовно вземане на проби“, уточни Денев.

При потвърждаване на огнище всички контактни и болни птици се ликвидират, заедно с продукцията, постелята и фуража, които са влезли в контакт с вируса. Въвеждат се защитни зони в радиус от 3 км и наблюдавани зони с радиус до 10 км около фермата, където птиците се държат на закрито, а движението им е ограничено. Това съобщи още Денев.

„Основният механизъм на разпространение на H5N1 е въздушно-капковият път и контактът между птиците. Вирусът може да проникне и чрез замърсени дрехи, обувки, транспортни средства или посетители. Затова съветваме стопаните да не допускат случайни лица в стопанствата и да спазват стриктни мерки за биосигурност“, допълни експертът.

„Към настоящия момент не трябва да има притеснения при консумация на яйца и птиче месо. Всички продукти се контролират и вирусът H5N1, който циркулира, досега не показва зоонозен потенциал за хората", заключи д-р Денев.

Редактор: Ралица Атанасова