-
Какво представлява руската свръхзвукова ракета "Орешник" (ВИДЕО)
-
Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни
-
Спортни новини (09.01.2026 - обедна)
-
Пламен Димитров: В началото на февруари се очакват протести заради ниските доходи
-
Срещу нарушителите на пътя: Как тайните коли на МВР ще следят за сигурността по пътищата
-
Мощни пожари в Австралия: Стихията е неконтролируема, има хора в неизвестност (ВИДЕО)
Началникът на отдел "Здравеопазване на животните" в БАБХ коментира, че огнищата на птичи грип не са необичайни
Българската агенция по безопасност на храните потвърди две огнища на птичи грип в страната през първата седмица на годината – едното в Асеновград, където са отглеждани около 90 000 кокошки носачки, и второто в село Топли дол, Пазарджишко, с около 15 000 патици. Сигналите за заболяването са подадени от стопаните заради повишена смъртност сред птиците.
В ефира на NOVA NEWS началникът на Отдел „Здравеопазване на животните“ в БАБХ доктор Даниел Денев обясни, че ситуацията не се различава съществено от предходните години и от текущото състояние в Европа, където заболяването също е разпространено.
От началото на годината: Установени са две огнища на птичи грип у нас
„Сигналите за огнища идват основно от самите стопани, които са задължени да уведомят, когато забележат отклонения в здравния статус на птиците. Паралелно с това БАБХ извършва постоянен надзор по националната профилактична програма чрез редовно вземане на проби“, уточни Денев.
При потвърждаване на огнище всички контактни и болни птици се ликвидират, заедно с продукцията, постелята и фуража, които са влезли в контакт с вируса. Въвеждат се защитни зони в радиус от 3 км и наблюдавани зони с радиус до 10 км около фермата, където птиците се държат на закрито, а движението им е ограничено. Това съобщи още Денев.
„Основният механизъм на разпространение на H5N1 е въздушно-капковият път и контактът между птиците. Вирусът може да проникне и чрез замърсени дрехи, обувки, транспортни средства или посетители. Затова съветваме стопаните да не допускат случайни лица в стопанствата и да спазват стриктни мерки за биосигурност“, допълни експертът.
„Към настоящия момент не трябва да има притеснения при консумация на яйца и птиче месо. Всички продукти се контролират и вирусът H5N1, който циркулира, досега не показва зоонозен потенциал за хората", заключи д-р Денев.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни