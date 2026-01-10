След снеговалежа в четвъртък, обилни дъждове се изсипаха в София в съботния ден. А в планинските райони и около Витоша продължават валежите от сняг. В столицата улици се наводниха.

Беше затворен и участък около река Слатинска, която разделя столичните квартали "Христо Ботев" и "Слатина". Според местните жители районът винаги се наводнява, когато завалят по-големи количества от дъжд.

160 снегорина са в готовност при зимни условия в столицата

Не за първи път пътят става непроходим и за пешеходци, и за автомобили. Причините за обилните дъждове и невъзможността на шахтите да поемат водата. Екипи на аварийната служба отводняват, а по данни на общината получените сигнали са около 16, като 10 екипа участват в отводняването на проблемните точки. Призивът и днес е за безопасно шофиране.

Директорът на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община обясни, че участъкът е наводнен вследствие на многото дъжд и високото ниво на реката. "Когато има увеличен дебит на вода, повечето от шахтите не могат да поемат количеството. Трябва време. Нивото на реката се вдига и на места, както около река Слатинска и в Нови Искър, се завирява голямо количество вода", каза Красимир Димитров.

Възстановено е движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път при бензиностанцията, където временно беше затруднено преминаването заради завиряване.

Аварийни екипи са се отзовали общо на 35 сигнала за проблеми - включително и за паднали клони в районите „Витоша“, „Слатина“, „Триадица“, „Сердика“ и други части на града. Екипите на Столичната община продължават да следят обстановката и са в готовност да реагират при нови сигнали.