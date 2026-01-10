Снимка: БТА
-
-
-
-
-
-
В 11:30 часа в събота падна и забраната за преминаване през "Илинден-Ексохи"
През граничния преход "Кулата - Промахон" се пропускат всички видове моторни превозни средства. Гръцките фермери облекчиха блокадата още в петък, след като преждевременно прекратиха стачката, която бяха обявили, че ще продължи 48 часа.
Вече над 20 часа ГКПП "Кулата" остава отворен. Блокади обаче са възможни по всяко време, тъй като тракторите на земеделците все още са паркирани от гръцката страна на границата.
На граничния пункт "Илинден-Ексохи" до 11:30 часа имаше забрана за преминаване на тежкотоварни камиони. След това тази блокада беше прекратена и камионите можеха да преминат.Редактор: Станимира Шикова
