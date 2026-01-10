Снимка: БГНЕС, архив
-
-
-
-
-
-
Спряно е изпускането на язовир „Студена“
Състоянието на река Струма е критично, заяви за NOVA кмета на Батановци Радослав Петров. Но към момента няма бедстващи хора или пострадало имущество.
Причината – спукана дига. На място се очаква багер.
На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол, увери още кметът.
Порои наводниха Подбалкана, има преляла река и села под вода (ВИДЕО+СНИМКИ)
Спряно е изпускането на язовир „Студена“. В Батановци в Струма се влива Конска река, заради което градът често страда от наводнения при проливни дъждове точно заради мястото, където тези две реки се срещат.
В село Ярджиловци река Конска е заляла мост, но това е далеч от къщи, където живеят хора, съобщиха от Община Перник.
