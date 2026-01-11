През зимата темата за това как да останем здрави по-дълго става все по-актуална. „Чувам всякакви варианти на изречението: „Усещам първи симптоми на грип и си купувам имуностимулант, за да ме подмине“. Това е изключително погрешна концепция“.Това обясни в „Събуди се” началникът на лаборатория по клинична имунология в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" проф. Доброслав Кюркчиев.

По думите му причината е в грешното разбиране за имунната система. „Хората я възприемат количествено - колкото по-силна, толкова по-добре. Истината е, че имунната система е много фино регулирана. Тя има нужда от баланс, не от безразборно стимулиране“.

Според него приемът на имуностимуланти без нужда не е просто излишен, а може да бъде и опасен. „Имунната система не винаги ни помага. Понякога именно нейната прекалено силна реакция е проблемът, а не самият вирус. В крайни случаи това може да доведе до така наречената цитокинова буря или до отключване на автоимунни процеси, при които имунната система започва да атакува собствените тъкани“, категоричен е професорът.

Тези състояния са редки, но реални, подчертава той, и често остават недобре разпознати.

„Имуностимулиращи медикаменти трябва да приемат само хората, при които има доказан проблем с имунната система“, категоричен е Кюркчиев. И напомни, че това се установява чрез имунологични изследвания - кръвни тестове, които оценяват антителата и клетките на имунната система.

„Тези изследвания се покриват от Здравната каса. Ако се установи дефицит, тогава лечението се назначава по схема от лекар. Не по вътрешно усещане“, предупреди медикът.

Има три основни признака, които могат да подскажат проблем - често, продължително и тежко боледуване. „Обикновено те вървят заедно. Повече от 6-7 реални боледувания годишно- не просто хрема, а заболяване - вече е подозрително, особено при децата“, поясни той.

Според проф. Кюркчиев грипните ваксини не са съвършени, но са най-доброто средство, с което разполагаме. „Те предпазват около 50% от заразяване, но значително намаляват риска от хоспитализация и тежко протичане - до 75% при деца и около 40% при възрастни“, заяви той.

И напомни, че ваксинацията обаче трябва да се прави навреме – през октомври и ноември. „Грипът си е грип. Има го всяка година. Няма причина да изпадаме в паника“, подчерта професорът.

