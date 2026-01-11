В неделя сутрин започна разчистването на голямото свлачище, което затвори основния път Девин-Смолян. Срутището стана близо до село Широка лъка. Падналите скални късове, пръст и дървета запушва напълно и двете платна за движение.

Цяла нощ трасето остана затворено за преминаване. "Тежка техника разчиства и обезопасява участъка като до обяд в неделя се очаква пътят да бъде отворен". Това съобщи за NOVA зам.-областният управител на Смолян Адриан Петров.

Рухнала подпорна стена е причината за затворения път Девин - Кричим (ВИДЕО)

Падналата скална маса и пръст са около 150 куб. м. Според експерти причината за срутването е преовлажняването на ската.

Миналата година точно в този участък, на входа на село Широка лъка, е имало и друго срутване, което означава, че свлачището в района е активно. И от двете страни на пътя в момента има струпани автомобили, които очакват трасето да бъде разчистено