Падналата скална маса и пръст са около 150 куб. м
В неделя сутрин започна разчистването на голямото свлачище, което затвори основния път Девин-Смолян. Срутището стана близо до село Широка лъка. Падналите скални късове, пръст и дървета запушва напълно и двете платна за движение.
Цяла нощ трасето остана затворено за преминаване. "Тежка техника разчиства и обезопасява участъка като до обяд в неделя се очаква пътят да бъде отворен". Това съобщи за NOVA зам.-областният управител на Смолян Адриан Петров.
Рухнала подпорна стена е причината за затворения път Девин - Кричим (ВИДЕО)
Падналата скална маса и пръст са около 150 куб. м. Според експерти причината за срутването е преовлажняването на ската.
Миналата година точно в този участък, на входа на село Широка лъка, е имало и друго срутване, което означава, че свлачището в района е активно. И от двете страни на пътя в момента има струпани автомобили, които очакват трасето да бъде разчистено
