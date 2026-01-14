-
Той се дава на втората по численост парламентарна група
Два дни след първия мандат, президентът Румен Радев връчва и втория мандат. По Конституция той се дава на втората по численост парламентарна група - в случая на ПП-ДБ. Те вече направиха заявка, че ще върнат веднага мандата неизпълнен.
От днес президентът ще има 7 дни да връчи и третия мандат на партия по негов избор.
От направените заявки очакванията са и той да бъде нереализиран, така ще се премине към следващата стъпка - назначаване на служебен премиер от списъка с възможни, който да състави нов кабинет, а след това насрочване и на избори.Редактор: Цветина Петрова
