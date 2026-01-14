Два дни след първия мандат, президентът Румен Радев връчва и втория мандат . По Конституция той се дава на втората по численост парламентарна група - в случая на ПП-ДБ. Те вече направиха заявка, че ще върнат веднага мандата неизпълнен.

От днес президентът ще има 7 дни да връчи и третия мандат на партия по негов избор.

От направените заявки очакванията са и той да бъде нереализиран, така ще се премине към следващата стъпка - назначаване на служебен премиер от списъка с възможни, който да състави нов кабинет, а след това насрочване и на избори.

