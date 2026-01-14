Снимка: iStock
Седем са желаещите да заемат поста
Днес започва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Желаещите са седем. Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател.
След изслушването специална комисия ще предложи три кандидатури. След това министърът на правосъдието ще предложи избраните на Министерския съвет, който ще ги изпрати за окончателна селекция в органите на Европейския съюз.
Настоящият български европрокурор е Теодора Георгиева, чийто мандат изтича през юли. Тя е отстранена от поста си, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство в Люксембург.Редактор: Цветина Петрова
