Днес започва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Желаещите са седем . Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател.

След изслушването специална комисия ще предложи три кандидатури. След това министърът на правосъдието ще предложи избраните на Министерския съвет, който ще ги изпрати за окончателна селекция в органите на Европейския съюз.

Настоящият български европрокурор е Теодора Георгиева , чийто мандат изтича през юли. Тя е отстранена от поста си, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство в Люксембург.

Редактор: Цветина Петрова