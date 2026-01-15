До неделя експерти на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителната агенция по околна среда и доброволци ще броят зимуващите у нас водолюбиви птици.

Мащабната инициатива се провежда едновременно в повече от 100 страни по света.

Над 40 екипа ще обиколят над 250 влажни зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие, по язовири, рибарници и реки. Целта е да се проследи числеността на птиците и състоянието на техните популации на фона на постоянните климатични промени.

