"Информационно обслужване" няма никакво отношение към осигуряването на различните възможности за гласуване на българските граждани, което е задължение на Народното събрание.

"Категорично заявяваме, че не са предприемани никакви действия по закупуване на машини за гласуване, сканиращи устройства или каквато и да било друга техника, свързана с изборния процес. Припомняме, че от 2003 г. досега "Информационно обслужване" е участвало в компютърната обработка на всички 99 парламентарни, местни, президентски избори и национални референдуми, и до този момент няма нито една забележка или възражение по работата на компанията", казват от дружеството в своя позиция по повод изявление на председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, касаещи ролята на му в изборния процес.

„Манипулации, внушения и лъжи": „Информационно обслужване" и Асен Василев в спор за машините за гласуване

Припомняме, че че вчера Костадинов посочи в кулоарите на парламента, че Ивайло Филипов (бел.ред. изп. директор на „Информационно обслужване“) ще решава с едно натискане на копчето изборния резултат, тъй като сега и софтуерът, и машините ще отидат в „Информационно обслужване“.

Предложението на „Възраждане“ е да има машини, които да бъдат контролирани от комисията, като тя да проверява и преброява отрязъците и да ги сравнява с данните от протокола на машината за гласуване. Според Костадинов така машината и хората в комисията ще се контролират един друг и това е най-сигурният начин за чистота на изборния процес.

