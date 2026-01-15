Тихомир Гърменлиев е на 20 години и е студент от Техническия университет в София. Той създаде платформа, която си поставя за цел да промени градската среда и да направи града по-безопасен и достъпен. Младият мъж измисли начин опасните тротоари и шахти да станат видими и за институциите, от които зависи ремонтът им. В ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS той ракзаза повече за своя проект.

Името на проекта е SOFaccess и представлява интерактивна карта, на която могат да се видят всички пешеходни препятствия в София. Всеки гражданин може да подаде сигнал – анонимен и напълно безплатно. Трябва само да се прикачи снимка и описание на обекта.

Гърменлиев каза, че най-честите сигнали са за разбити тротоари, липса на плочки и дори липса на тротоари. Към момента активните сигнали са над 270 и са предимно от центъра на София, но дейността се разширява и в останалата част на столицата.

Младежът сподели, че платформата е реализирана с подкрепата на Столичната община. Той подчерта, че всеки достоверен сигнал достига до СО.

Редактор: Цветина Петрова