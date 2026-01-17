Броени часове преди официалното начало на международния фестивал „Сурва” в Перник, в България пристигнаха първите участници от чужбина. Група от около 40 души от малкото градче Тертения на остров Сардиния донесе в града на миньорите своята уникална традиция, наречена „су маймони”.

►Ритуал за дъжд вместо за гонене на студа

Докато българската Сурва традиционно се свързва със зимата и гоненето на злите сили, италианският ритуал има друга цел – молитва за плодородие и призоваване на дъжд.

„За нас това е ритуал, който предизвиква валежи. През лятото в Сардиния имаме страшни суши и се молим годината да бъде благодатна. Искаме да запазим традицията си и да я предаваме от поколение на поколение”, разказва 13-годишният Едуардо, който е най-младият член на групата.

Водачът на групата, Микеле, когото съмишлениците му наричат „президент”, е пътувал няколко дни с микробус, за да транспортира тежките костюми до Перник. Облеклото на сардинските сурвакари е изработено от специално обработена овча кожа.

Маските им също са впечатляващи – направени от дърво и украсени с рога от кози. Според Микеле рогата задължително трябва да са от животно на поне 7-8 години. Плътният звук на звънците им пък се дължи на необичаен детайл – вътре в тях вместо метално езиче „бие” кокал от овца.

►Традицията с черепите

Един от най-любопитните елементи в оборудването на „су маймони” е бастунът с черепи. „Това е основната част от ритуала ни за дъжд. В миналото, до средата на миналия век, се е ходело по гробищата и са се изравяли нечетен брой черепи, които се слагат на тоягата. Днес, разбира се, това е забранено и използваме имитации, но символиката остава същата”, обяснява Микеле.

Сардинците са в Перник по покана на сурвакарската група от Габров дол, с които поддържат приятелски отношения от години. Освен честта да участват, италианците не крият амбициите си за победа в международната категория.

Марио, един от участниците, споделя, че е научил за голямата годишнина на фестивала още в самолета от перничанин, живеещ в Италия. А за да отпразнуват пристигането си, гостите планират да дегустират местна ракия, която да съчетаят със своята традиционна напитка от Сардиния.

След броени часове сардинските „глигани” – техният еквивалент на нашите мечки, ще дефилират по улиците на Перник, за да покажат, че макар и далечни, традициите на двата народа си приличат в стремежа към по-добро и плодовито бъдеще.

Повече гледайте във видеото.