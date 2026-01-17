Перник официално се превърна в маскарадната столица на Европа със старта на Международния фестивал „Сурва“ 2026. Магията на традициите оживя в центъра на града, където хиляди участници започнаха своите дефилета под звуците на звънци и народна музика. И тази година участниците са хиляди. Празникът ще продължи чак до 25 януари.

32-то издание на международния маскараден фестивал е вече в разгара си. Неговото начало беше още вчера в 18 часа с грандиозен спектакъл на площада. Във фестивала традиционно участват сурвакари, кукери, бабугери и джамалари от различните градски райони. Заради все по-големия интерес дефилетата на маскарадните групи са разделени в два отделни уикенда. Така събитието ще продължи цели 10 дни. Очаква се да дефилират над 13 000 участници, сред които и около 1000 души от от чужбина.

Една от първите групи, които излязоха пред многобройната публика, бе група „Върба“ от Радомир. Участниците веднага привлякоха вниманието с автентичност и голяма доза хумор. Начело на шествието застана атрактивната „булка“ Виктор, придружена от традиционния „свещеник“. Групата показа и истинска семейна реликва – автентичен калпак на над 100 години, предаван от прадядо на внук. По стара традиция, в него бе скрита бутилка с домашно питие за „сгряване“ и здраве на гостите.

БДЖ с допълнителни места за посетителите на фестивала „Сурва”

Празничните благословии също не липсваха, макар и пречупени през съвременното чувство за хумор. Млада сурвакарка пожела здраве и берекет на всички, но завърши наричането си с модерната молба за „50 евро“ в торбичката, което предизвика усмивки сред присъстващите. Празничната атмосфера бе допълнена от майсторските изпълнения на акордеон, които огласиха площада.

Тази година фестивалът е по-мащабен от всякога, като за първи път ще продължи две поредни седмици. Възрастовата граница сред участниците е впечатляваща – от ветерани, пазители на обичая, до най-малките като тригодишния Бобчо, чието семейство участва във фестивала вече над две десетилетия. За тях пренасянето на традицията е дълг и начин на живот.

Заради огромния интерес, Перник е под засилено полицейско присъствие, а движението при пътен възел „Даскалово“ е реорганизирано. Организаторите и БДЖ осигуриха допълнителни вагони за хилядите посетители, които продължават да пристигат в града, за да станат част от най-големия маскараден форум на Балканите.

