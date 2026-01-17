Над 33 000 деца в България са станали майки само през последните 10 години. В официалната статистика попадат и момичета едва на 11 години.

Разтърсващите истории за преждевременно порастване, принуда и майчинство вместо детство са във фокуса тази събота в „Темата на NOVA”.

Обществото често повтаря, че мястото на децата е в училище. Реалността обаче показва, че някои 13–15-годишни момичета могат да бъдат срещнати не само в паркове и молове, а и в родилните отделения.

Данните на Държавната агенция за закрила на детето показват тревожни нива в Сливен и в области като Пазарджик, Стара Загора, Монтана, Кюстендил и Пловдив.

Най-драстичният ръст е във възрастовата група между 14 и 18 години. Експертите подчертават, че проблемът не е в децата, а в семейната среда, традициите, културните нагласи и липсата на подкрепа.

Очаквайте „Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA“ на 17 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.