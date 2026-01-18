Сватбите на село все повече изместват градските тържества, а пример за това е възраждането на една позабравена традиция в пазарджишкото село Ивайло. След три десетилетия, местното кметство отново се превърна в място за сключване на граждански бракове. Събитието, което събра над 50 души на едно място, се превърна в истински празник за цялото село, изпълнен с усмивки и позитивизъм.

Ритуалната зала на кметството в Ивайло е построена през 1983 година и в нея са се венчали стотици семейства от селото. Въпреки това, през последните 30 години, поради модни тенденции, по-голямата част от младоженците предпочитали да сключват брак в Пазарджик. Но днес, след три десетилетия на затишие, една традиция започва да се възражда и отново изпълва сърцата на местните.

Историята на Христина и Венцислав, които станаха първата двойка, сключила граждански брак в кметството след дълго прекъсване, е едновременно романтична и символична за новото начало. Те са заедно от 8 години, а през последните 4 години са родители на две деца – Христо и Димитър. След години на съжителство, те решили да обвържат съдбите си официално, като вместо пищни тържества избрали да сключат брак в местната ритуална зала.

Венцислав Баджолов споделя, че изборът за брак в родното му село не е случаен. „Харесвам си селото и решихме да бъдем малко по-различни от останалите. Тук в кметството не е имало бракове от години, така че беше чудесно да възродим тази традиция“, казва той.

Христина Баджолова пък отбелязва, че за нея по-семплата сватба е много по-смислена. „Чувството е неописуемо. За мен помпозността е излишна, тя измести фокуса от самия акт на сватбата. За нас беше важен този момент, само с най-близките хора“, посочва тя.

Венчал ги Цвятко Луджев, кмет на Ивайло и бивш командос, който също допринася за възраждането на тази традиция. „Лично преживях своята сватба отново. Това е голяма чест за мен и се надявам, че ще има още много двойки, които ще избират нашето кметство за този важен момент в живота им“, споделя той.

Село Ивайло не е само свидетел на възраждането на традицията за сватби в кметството, но и на първата двойка, която се е венчала там преди 43 години. Петя и Стефан Теневи разказват, че сватбата им е била истински празник за цялото село, с палатки и много гости. „Тогава беше модерно да вземеш булката с бял автомобил. Аз карах бяла Лада, и с нея я взех“, споделя Стефан.

В ритуалната зала някога са се извършвали и кръщенета. Теменужка Иванова спомня как през 1981 година тя е кръстила сина си в същата зала, на което присъствали много хора и музика.

Днес, макар услугата да струва 60 евро – четири пъти по-евтино от тези в големите градове, възможността за сключване на брак в Ивайло привлича все повече млади семейства. Според кмета Цвятко Луджев, „младите семейства все повече искат да се връщат към корените и да изживеят този момент в малкото, но уютно кметство, което е част от тяхната история и традиции“.

Христина и Венцислав също изразяват надежда, че техните деца ще продължат традицията. „Пожелаваме си нашите деца да се венчаят тук в кметството“, споделят те, подчертавайки важността на семейните ценности и на връзката с родното място.