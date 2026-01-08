При температури от минус 20 градуса по Целзий 42 двойки си казаха "да" в китайския град Харбин. Сватбената церемония се проведе сред лед и сняг, като част от прочутия фестивал "Ледено-снежен свят". Въпреки студа, младоженците споделиха, че преживяването е било изпълнено с топлина, емоции и незабравими моменти.

"Винаги съм мечтала да посетя Харбин. Храната тук е невероятна, а хората са много открити и дружелюбни. Благодарна съм за възможността да бъда тук", сподели булката Ху.

Отвори врати най-големият фестивал на ледените фигури в света

"Кандидатствахме онлайн през официалния уебсайт на организаторите и преминахме през публично гласуване. Когато пристигнахме в Харбин, бяхме много развълнувани. Организаторите се бяха погрижили за всичко - от хотела до малките детайли", заяви младоженецът Чу.

Сред участниците имаше много млади хора от различни региони. "Радваме се, че сме тук и че имаме възможността да участваме в това групово събитие. Запознахме се с прекрасни хора. Много съм щастлива!", твърди булката Джао Мантонг.

Гигантски снежни човеци завладяха ледения парк в Харбин (ВИДЕО)

Според организаторите това е най-мащабната групова сватба в Китай. Харбин се стреми да затвърди имиджа си не само като зимна атракция, но и като град на романтиката и топлината.

Редактор: Станимира Шикова