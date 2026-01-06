Официално отвори врати най-големият фестивал на ледените фигури. Светът от лед и сняг в китайския град Харбин посрещна първите си гости в идеални условия за такъв тип проява - с температури около минус 20 градуса. Директорът на фестивала каза, че и тази година има рекорд - използвани са 400 хиляди кубически метра лед за построяването на замъци, скулптури, улици и украса.

Най-големият тематичен парк "Ледено-снежен свят" в Китай отваря врати

Фестивалът в Харбин е любима туристическа дестинация за китайците. Миналата година над 90 милиона души са го посетили. Приходите за града от този рекорден наплив са били над 19 милиарда щатски долара. Ако времето остане студено, фестивалът ще бъде отворен повече от месец.

Редактор: Дарина Методиева