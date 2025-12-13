Любовта и 50 години семейно щастие. Това бе поводът близо 70 двойки от Казанлък след половин век да си кажат отново „Да“ един на друг. А каква е тайната на семейното щастие и как дама след 50 години облече отново сватбената си рокля? - разказва Георги Манев.

„Приказката ни продължава 50 години“, казват Райчо и Пенка Гайтанджиеви.

„Пет десетилетия имаше само любов и уважение“, добавят Величка и Петко Николови.

Хуморът е постоянен спътник в тези дълги бракове. Други разкриват своя „рецепта“ за щастие: „Тайната е да не чуваш всичко“, споделят Пенчо и Цветанка Пееви.

Емилия и Данчо Данчеви допълват: „Любовта, зародила се в студентските години, остава много, много дълго време“.

54 двойки се ожениха на масова сватба в Газа

След 50 години Калинка пък отново облече сватбената си рокля – нещо, което малцина могат да си позволят.

„Едва ли има друга жена, която може да я облече след толкова години. За мен е най-хубавата“, казва с гордост съпругът ѝ Калчо.

Минчо и Росица Порязови пък подмениха златните си халки с нови – „за следващите 50“, както казват самите те.

А Величка Николова признава, че заради своя съпруг е посетила стотици футболни мачове.

„Целият стадион е прав, само аз съм седнала. Не разбирам играта, но съм там“, казва тя.

В края на тържеството двойките отправиха и своите послания към онези, които тепърва мечтаят за брак.

„Нека стигнат до нашите години“, пожелават Райчо и Пенка Гайтанджиеви.

„Да се обичат безкористно“, съветва Величка Николова.

„Любовта остава“, казват Калчо и Калинка Ботеви.

„Да търсят любовта и много да се обичат“, добавят Емилия и Данчо Данчеви.