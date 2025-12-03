-
На тържеството имаше танци и музика на живо
Голямо множество се събра в Газа на масова сватба. Тя се състоя сред руините на град Хан Юнис. Общо 54 двойки се ожениха на сцената. Присъстващите гледаха танци и музика на живо, както и сватбените церемонии.
Събитието беше организирано от благотворителна програма на правителството на Обединените арабски емирства. Обикновено тя изпраща храна, палатки и други стоки, дефицитни в Газа. Но този път решили да организират нещо различно.
