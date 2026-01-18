Поредна измама с изкуствен интелект. Образът и гласът на свещеника от столичния храм в квартал „Дружба“, отец Владимир били манипулирани с помощта на изкуствен интелект и използвани в реклама на медикаменти. Това се случило след като в интернет се появили видеа, в които той „рекламира“ чудотворна гъба, обещаваща да излекува болни стави.

„Тези видеа се създават чрез изкуствен интелект, който имитира гласа и лицето ми по начин, по който няма как да бъде разпознато веднага. Това е не само измама, но и сериозна заплаха за хората“, заяви отец Владимир.

Проповедникът разказва, че въпросните видеа започнали да циркулират още на 14 януари. Към момента те са три на брой, като всеки от тях е с фалшиво съдържание, което подвежда вярващите, включително и хората, които го познават лично. Това не е първият път, когато технологията за манипулиране на изображения и глас се използва за нелегални цели, но случаят с отец Владимир е особено тревожен заради връзката с религията и здравеопазването.

Фишинг атака: Измамници изпращат фалшиви фактури за ток от името на "Електрохолд"

„Изкуственият интелект в момента поставя под сериозна заплаха не само личността на хората, но и доверието им в медицината и религията“, обяснява свещеникът. Според него, злоупотребата с лични образи е нова и сериозна опасност, с която трябва да се справят както институциите, така и обществото.

Въпросът за моралността и етиката в използването на изкуствения интелект става все по-актуален. Отец Владимир подчертава, че няма как да бъде свещеник и да се занимава с рекламиране на продукти, които не са научно доказани. Видеата с манипулираната му личност поставят под въпрос и доверието на вярващите в свещенослужителите, което според него е още по-голяма отговорност.

Как българка, участвала в най-мащабната социална измама във Великобритания, отново взима помощи

„Много хора вече ми пишат, че са виждали тези видеа и са се учудили. Един човек дори беше готов да закупи медикамента за 29 евро. За щастие, успяхме да спрем процеса, но има толкова много хора, които могат да бъдат измамени“, добавя отец Владимир.

Същевременно, той съобщава, че въпреки многократните доклади до социалните мрежи, видеата не нарушават техните политики. За това той обмисля подаване на жалба в Комисията за защита на личните данни, за да се предотврати подобни инциденти в бъдеще.

„Свещеникът не е шаман, той не може да продава лечебни билки или да препоръчва неясни медикаменти. Ролята му е да призовава хората към духовност, а не да ги заблуждава с фалшиви обещания“, заключава отец Владимир.