Една от българките, осъдени за най-голямата измама със социални плащания в Англия за 53 млн. паунда, отново получава помощи на Острова, разкри британският вестник „Дейли мейл“. 54-годишната Цветка Тодорова взима по 200 паунда месечно, а мъжът ѝ - 1300 паунда.

Случаят предизвика вълна от гняв във Великобритания. Една от онлайн телевизиите пусна специална рубрика по случая.

По време на процеса срещу Цветка Тодорова, тя твърдеше, че няма нищо общо с останалата част от група. По думите ѝ прокуратура е решила да „пришие” и нейния случай към останалите четирима, защото е правила същото.

Тодорова твърдеше, че е съдействала на наши сънародници да кандидатстват за социални плащания, без да имат такова право, но го е правила буквално за жълти стотинки. Все пак обвинението успя да докаже, че е помогнала за тегленето на 263 000 паунда.

Тодорова беше единствената, освободена от съдебната зала през май 2024 година, за разлика от останалите, които бяха натоварени в затворническа камионетка и откарани в затвора. Това стана, тъй като се оказа, че вече е излежала половината от присъдените ѝ три години и осем месеца.

В съдебната зала се говореше и за нейното здравословно състояние, както и за това на нейната дъщеря. Освен че Тодорова страда от депресия и психически проблеми, нейната дъщеря, която по това време е 18-годишна, също има такива и се нуждае от постоянни грижи.

Още през май 2024 година съдията каза, че Цветка Тодорова трябва да бъде депортирана. Пред „Дейли мейл" обаче тя заявява, че прави всичко възможно да остане в Обединеното кралство. Тодорова казва, че обича тази страна и тя ѝ е помогнала много в живота. Дори се хвали колко добре е прекарала в затвора, как е разчитала на фризьор, на маникюрист и всичко, което е получила от тази държава, е толкова добро, че не иска да я напусне и ще направи всичко възможно да остане.