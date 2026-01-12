Българка, участвала в най-мащабната измама със социални помощи в историята на Великобритания, отново получава държавни плащания, след като беше освободена от затвора. 54-годишната Цветка Тодорова, осъдена през май 2024 г. на три години лишаване от свобода за участие в схема, ощетила британските данъкоплатци с над 54 милиона паунда, вече е подала заявление за Universal Credit.

След излизането си от затвора Тодорова се е върнала в дома си в Лондон и живее под наем в квартал "Ерит". Пред британския вестник Daily Mail тя заявила, че от 30 декември отново получава социални помощи в размер на около 200 паунда месечно, въпреки че няма право да работи. По думите ѝ съпругът ѝ също получава над 1000 паунда месечно по същата схема.

„Не искам да напускам Великобритания. Семейството ми е тук, обичам тази страна – тя ми е помогнала“, казва Тодорова и допълва, че ще се бори срещу евентуалното си депортиране в България.

След публикацията Министерството на труда и пенсиите на Великобритания съобщи, че преразглежда решението за отпускане на помощи на Тодорова.

По данни на разследването групата, в която е участвала българката, е действала в продължение на близо пет години и е използвала около 6000 откраднати самоличности, за да подава фалшиви заявления за Universal Credit. В схемата дори са били използвани имената на деца, живеещи в България.

Всички осъдени по делото, с изключение на един от участниците, вече са освободени от затвора и се намират под имиграционен контрол в очакване на депортация. Тя обаче може да се осъществи едва след приключване на процедурите по конфискация на незаконно придобитите средства. Част от участниците са получили разпореждане да върнат общо около 1 млн. паунда, а делата срещу Тодорова и още един обвиняем предстоят.

В интервюто си Тодорова твърди, че преживяното съдебно дело я депресирало и разболяло, като се оплаква от високо кръвно налягане. Тя не изразява разкаяние за извършеното и настоява, че е невинна, въпреки че се е признала за виновна пред съда.

