Петимата българи, осъдени за най-голямата измама със социални помощи във Великобритания за над 53 милиона паунда, ще върнат едва 2 милиона на британската хазна. Това стана ясно от ново дело, водено от Кралската прокуратура за конфискация на имущество.

Разследването показа, че осъдените са действали като посредници на стотици други лица, които са подавали фалшиви искания за социални помощи – общо над 6 000 случая. Самите осъдени нямат значително имущество или сериозни суми по банкови сметки, което ограничава възможността да бъдат иззети по-големи суми.

Най-голямата част от върнатите средства - около 750 000 паунда, ще дойде от Галина Николова и Стоян Стоянов, докато останалите ще върнат значително по-малки суми. Петимата са с ефективни присъди между 3 и 8 години, но четирима от тях вече са на свобода съгласно британското законодателство, което позволява освобождаване след излежаване на половината от присъдата. Те все още се намират на британска територия и ще бъдат депортирани след приключване на процедурите по конфискация.

Петият, считан за организатор на схемата - Гюнеш Али, все още излежава присъда от 7 години и 3 месеца, тъй като е арестуван по-късно и екстрадиран към Великобритания.

Разследващите посочват, че става въпрос за схема с потенциално много по-голям размер, като някои оценки сочат, че са източени над 200 милиона паунда. Схемата е започнала да се разплита след сигнал от полицейски служител в Сливен, който забелязал рязко забогатяване на жители в ромски квартал.