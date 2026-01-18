В очакване на президента да посочи служебен премиер и датата за предсрочния вот, изборът от домовата книга става все по-къс. И председателят на парламента Рая Назарян обяви, че ще откаже да застане на поста, ако бъде посочена от държавния глава. На този фон формациите в парламента обявиха, че очакват президентът Румен Радев на политическия терен.

След неуспешния край на мандатите се очаква следващата седмица да продължи конституционната процедура. От тук нататък президентът трябва да проведе консултации с политическите сили и с кандидатите за служебен министър-председател. 10 са личностите, от които може да избира в домовата книга, но броят на предварителните откази расте. Сред тях е председателят на НС Рая Назарян, която днес за първи път лично обяви, че не би приела този пост. Големият въпрос обаче остава дали процедурата ще бъде продължена от президента Румен Радев, или той ще се откаже от поста си по-рано, за да влезе в надпреварата за следващия парламент.

„Моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките. Даже към днешна дата те важат с по-голяма тежест. И това важи за всеки един народен представител, защото председателят на събранието, който и да е, той принадлежи към конкретна политическа формация. Той е участник в политическия процес”, заяви Рая Назарян.

Подобна позиция вече изрази и омбудсманът Велислава Делчева.

„Не съм потърсена от Радев. Ако бъда повикана, ще отида и ще представя моите аргументи защо смятам, че омбудмснът не трябва да бъде избиран като служебен премиер. По този начин се засяга независимостта на институцията. Същото важи и за моя заместник”, заяви Велислава Делчева.