ОБЗОР
-
Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп
-
Соломон и Гергана Паси: Демокрацията е моралният избор в глобалната битка между доброто и злото
-
Избори, машини и много неизвестни: Какво предлагат парламентарните групи
-
Рая Назарян: Няма да приема поста на служебен министър-председател
-
Николай Младенов: За мен е чест и огромна отговорност да поема роля в Съвета за мир
-
Служебен премиер: Рая Назарян като вариант и политическите реакции в парламента
И председателят на парламента Рая Назарян обяви, че ще откаже да застане на поста, ако бъде посочена от държавния глава
В очакване на президента да посочи служебен премиер и датата за предсрочния вот, изборът от домовата книга става все по-къс. И председателят на парламента Рая Назарян обяви, че ще откаже да застане на поста, ако бъде посочена от държавния глава. На този фон формациите в парламента обявиха, че очакват президентът Румен Радев на политическия терен.
След неуспешния край на мандатите се очаква следващата седмица да продължи конституционната процедура. От тук нататък президентът трябва да проведе консултации с политическите сили и с кандидатите за служебен министър-председател. 10 са личностите, от които може да избира в домовата книга, но броят на предварителните откази расте. Сред тях е председателят на НС Рая Назарян, която днес за първи път лично обяви, че не би приела този пост. Големият въпрос обаче остава дали процедурата ще бъде продължена от президента Румен Радев, или той ще се откаже от поста си по-рано, за да влезе в надпреварата за следващия парламент.
„Моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките. Даже към днешна дата те важат с по-голяма тежест. И това важи за всеки един народен представител, защото председателят на събранието, който и да е, той принадлежи към конкретна политическа формация. Той е участник в политическия процес”, заяви Рая Назарян.
Служебен премиер: Рая Назарян като вариант и политическите реакции в парламента
Подобна позиция вече изрази и омбудсманът Велислава Делчева.
„Не съм потърсена от Радев. Ако бъда повикана, ще отида и ще представя моите аргументи защо смятам, че омбудмснът не трябва да бъде избиран като служебен премиер. По този начин се засяга независимостта на институцията. Същото важи и за моя заместник”, заяви Велислава Делчева.
Велислава Делчева: Не съм потърсена от Радев за служебен премиер
Според ПП-ДБ, а по-рано подобна позиция изразиха и от „Възраждане”, най-подходящ за поста е подуправителят на БНБ Андрей Гюров. В основна тема обаче се превърна дали служебният премиер ще бъде посочен от президента Румен Радев, или той още преди това ще влезе в политическата битка.
„Нека да видим какви ще му бъдат ходовете и дали това ще бъде истина”, заяви Ивайло Мирчев. „Ние имаме ясна програма и приоритети. По отношение на всякакви бъдещи колаборации първо ги обсъждаме в парламентарната група. Едно е сигурно - България има голям проблем с модела „Борисов-Пеевски”. Наистина е нужно да има ясна политическа и обществена воля този модел да бъде разрушен”, заяви Ивайло Мирчев.
Така от ПП-ДБ не отхвърлиха вариант за съвместна работа с партия на държавния глава. На такава позиция са и от БСП. Но тук се появява интересен казус след промяната на Конституцията. Ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, то на поста временно ще трябва да застане Рая Назарян, която може да посочи себе си и за служебен премиер.
„Преди две години ви казах, че е възможно в лицето на една длъжност - председателят на НС да бъдат съвместени три – и.ф. президент, служебен министър-председстел и председател на НС. Това показва, че логиката на конституционната промяна е била Intuitu personae”, коментира Наталия Киселова.
Според Назарян такъв сценарий е малко вероятен. „Нали разбирате, че заемането на трите поста от един човек е твърде екзотично. Така е по Конституция, но е малко вероятна хипотеза”, заяви Назарян.
Последвайте ни