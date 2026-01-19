-
Водещата политическа тема през тази седмица: след като през изминалата беше сложен край на процедурата с мандатите, стана ясно, че страната ни отива на поредни предсрочни избори.
Идва ред на следващата процедура – търси се нов служебен премиер, който да поеме управлението заедно със 106-ия кабинет, който ще бъде служебен, до провеждането на предсрочния вот.
Все още не е ясно кога президентът ще започне разговорите с потенциалните кандидати за служебен премиер. В т.нар. „домова книга“ има 10 имена, но, както стана ясно, броят на предварителните откази расте. Сред тях вече е и председателят на парламента Рая Назарян, която в неделя за първи път лично обяви, че не би приела този пост.Редактор: Ина Григорова
