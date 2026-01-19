„Евро“, „безобразие“ и „протест“ оглавиха класацията „Думи на годината“ за 2025 г., организирана за пети пореден път от платформата „Как се пише“.

Класацията преминава през два основни етапа. В първия всеки може свободно да предлага думи, изрази и дори междуметия в социалните мрежи на платформата. Във втория етап от тях се селектират десет "финалиста", които влизат в окончателното гласуване. „Думите са избрани изцяло от хората, не от експертно жури“, подчерта създателят на платформата Павлина Върбанова.

По думите ѝ двете големи теми на годината ясно личат в резултатите. Доминират протестите, представени чрез няколко силно емоционални и „колоритни“ думи, каза тя, визирайки думата „мършляк“.

Rage bait - дума на годината: Защо гневът продава в интернет

„Не можех да си представя как ще обявим тази дума“, сподели Доротея Николова. В крайна сметка журито приема, че присъствието ѝ е показателно за обществените нагласи.

Според Върбанова гласовете за подобни думи не означават одобрение, а реакция. „Те изразяват настроенията и отношението на хората към политическия език", каза още тя.

Анализът показва, че и в предишни години думите често се групират около няколко ключови теми – пандемията, ваксините, войната, вътрешнополитическите кризи.

За трета поредна година е направен и медиен анализ на най-често използваните думи и имена в българските медии, съвместно със „Сенсика“. Изследвани са близо 9 милиона публикации на български език. Традиционно думата „България“ е на първо място, но веднага след нея се нарежда думата „дете“, което според анализаторите показва силна, но тревожна обществена чувствителност към темата за младите хора.

В класацията за най-споменавани личности всички в топ 20 са политици. Прави впечатление рязкото изкачване на Доналд Тръмп.

„Нашият живот и медийната среда са силно политизирани“, обобщи Върбанова, като допълни, че тенденцията вероятно ще се запази и през следващата година.

Вижте целия разговор във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова