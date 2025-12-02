Издателството на Оксфордския университет определи rage bait за дума на 2025 г. Терминът описва онлайн съдържание, създадено умишлено да предизвика гняв и по този начин да увеличи реакциите, коментарите и трафика към профили и сайтове. По данни на Oxford University Press употребата му е нараснала трикратно през последната година. В ефира на "Твоя ден" по NOVA NEWS експерти обясниха явлението.

Комуникационният експерт Пепи Димитрова посочи, че то има дълга история в интернет културата. „Темата се появява още преди 16 години и излиза като всичко онлайн - в геймърските среди“, обяснява тя.

Оксфорд: Rage bait е дума на годината

Според нея проблемът не е само в потребителите, а и в самите платформи.

„Те спряха да се интересуват от това, какво е съдържанието. Единственото, което наистина ги вълнува, е да има по-голям обем на говорене“, допълни тя.

Димитрова подчертава разликата между тенденциите в САЩ и България.

„В Америка през X хората правят това, за да може да цъкат центовете и да печелят повече пари. Докато в България целта е да предизвикаш една част от аудиторията и да правиш манипулации.

Психологът Михаил Михайлов коментира механизма зад популярността на провокативното съдържание. „Хората продават нещо, дали идея или продукти, използват нашето любопитство и нашите емоции, за да са по-успешни в това, което искат да направят“, каза той.

По думите му гневът е удобен канал за натрупани емоции. Михайлов очаква, че ефектът на подобно съдържание няма да е дългосрочен.

