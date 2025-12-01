Все по-често усещате раздразнение, докато разглеждате социалните мрежи? Ако да, може би ставате жертва на rage bait – терминът, който Oxford University Press определи като дума или израз на 2025 година.

Според издателя на Oxford English Dictionary употребата на израза се е утроила през последните 12 месеца. Той описва манипулативни онлайн тактики, целящи да провокират голямо потребителско внимание чрез силни негативни реакции.

► Какво е rage bait?

Дори да не сте чували термина, ако използвате социални мрежи, вероятно вече сте попадали на подобно съдържание. Oxford University Press го дефинира като онлайн публикации, създадени умишлено да предизвикат гняв или възмущение, като бъдат провокативни или обидни.

Подобно на познатия „clickbait“, който използва подвеждащи заглавия, за да привлече внимание, rage bait се фокусира конкретно върху това да накара потребителя да се ядоса. Целта обикновено е увеличение на трафика към даден сайт или профил.

► Другите номинирани думи

Изразът „rage bait“ надделява над още два финалиста:

• Aura farming – изграждане на впечатляващ или загадъчен публичен образ чрез поведение, което финo внушава увереност, харизма или мистичност.

• Biohack – опит за подобряване на физическото или менталното състояние чрез промени в храненето, спорта, начина на живот или чрез медикаменти, добавки и технологии.

Победителят е избран след публично гласуване, резултатите от което са насочили окончателното решение на езиковите експерти от OUP.

► Езикът като огледало на онлайн културата

„Фактът, че думата rage bait съществува и че употребата ѝ нарасна толкова рязко, показва, че все по-често осъзнаваме манипулациите, на които сме подложени онлайн“, коментира президентът на Oxford Languages Каспер Гратвол.

Гратвол определя тренда като „естествена стъпка в разговора за това какво означава да си човек в технологично движен свят“.

Миналогодишната дума на годината – brain rot – отразяваше менталното изтощение от безцелното скролване в Instagram и TikTok. Според Гратвол двете последователни избрани думи очертават цикъл: „Възмущението поражда ангажираност, алгоритмите го усилват, а постоянната експозиция ни оставя психически изтощени.“

През предишни години титлата са печелили думи като selfie, goblin mode и rizz.

Речникът на Кеймбридж обяви „парасоциален“ за думата на 2025 година

► Други „думи на годината“

Cambridge Dictionary избра за своя дума на 2025 г. израза parasocial – едностранна емоционална връзка, която човек усеща към знаменитост, с която никога не е общувал. Като пример се посочва интересът на фенове към връзката и годежа на Тейлър Суифт и американския футболист Травис Келси.

Collins Dictionary определи като дума на годината vibe coding – практика за създаване на приложения или сайтове чрез описание към изкуствен интелект, вместо чрез ръчно програмиране.

Редактор: Дарина Методиева