Речникът на английски език на Кеймбридж обяви думата на годината за 2025 г., като избра „парасоциален“. Това е прилагателно, използвано за описание на връзка, която хората чувстват към някого, когото не познават лично и с когото реално нямат взаимоотношения, включително и към изкуствен интелект, съобщава CNN.

Терминът е въведен през 1956 г. от социолозите Доналд Хортън и Ричард Уол, които искали да опишат как телевизионните зрители създават „парасоциални“ отношения с телевизионни личности, се казва в изявление на речника, публикувано във вторник.

Това явление продължава да съществува и днес, тъй като потребителите на социалните мрежи формират парасоциални връзки със знаменитости и инфлуенсъри, с които не поддържат никакъв личен контакт.

Такъв пример, посочен от Речника, е певицата Тейлър Суифт, която тази година обяви годежа си със звездата от NFL Травис Келси. Много фенове коментираха силните си емоции към двойката, с която огромната част от тях никога не се е срещала.

Употребата на термина е нараснала рязко през тази година, особено заради опасенията относно връзките, които някои хора започват да развиват с чатботове с изкуствен интелект като ChatGPT.

Колин Макинтош, лексикограф в Речника на Кеймбридж, заяви, че думата „улавя духа на времето през 2025 г.“ и показва как езикът се променя.

„Това, което някога беше специализиран академичен термин, се превърна в част от масовата култура“, казва той.

„Милиони хора участват в парасоциални взаимоотношения, а много други просто са заинтригувани от тяхното нарастване“, добавя Макинтош.

Освен това речникът извежда още 6000 други влиятелни думи за годината, като „помия“ (нискокачествено онлайн съдържание, често генерирано от ИИ), „мемефикация“ и нови попълнения като „delulu“, „skibidi“ и „tradwife“.

Редактор: Ралица Атанасова