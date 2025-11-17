Певицата Тейлър Суифт за шеста поредна седмица оглавява класацията на „Билборд“ за албуми с The Life of a Showgirl. Тя остава на върха с продукцията, от която в САЩ за едноседмичния отчетен период са продадени 110 000 еквивалентни единици.

The Life of a Showgirl е вторият албум през 2025 г., прекарал първите шест седмици от излизането си на челна позиция, след I’m the Problem на Морган Уолън, който се задържа на върха през първите си осем седмици от общо 12 начело.

Тейлър Суифт за Травис Келси: Справи се страхотно с изненадата около предложението за брак

Албумът на Суифт The Tortured Poets Department, който излезе през 2024 г., остана на челната позиция в чарта първите си 12 седмици от общо 17 непоследователни седмици на върха, припомня „Билборд“.

Второто място в класацията е за Морган Уолън с I’m the Problem, от който са продадени 76 000 еквивалентни единици за отчетния период. Уолън се изкачва с една позиция спрямо подреждането от миналата седмица.

Трети е саундтракът на анимационния филм K-Pop: Ловци на демони със 75 000 продадени еквивалентни единици. Той губи едно място спрямо чарта от миналата седмица.

Испанската певица Росалия дебютира на четвърто място с продукцията си Lux. Албумът излезе на 7 ноември. За отчетния период от него са продадени 46 000 еквивалентни единици. Това е първият път, когато Росалия влиза в челната десетка на албумния чарт на „Билборд“.

Място в челната петица намира и Оливия Дийн с продукцията си The Art of Loving. Тя се изкачва с две места спрямо миналата седмица. От албума са продадени 41 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Редактор: Мария Барабашка