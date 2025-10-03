Наистина се справи страхотно със самата изненада, каза певицата Тейлър Суифт относно предложението за брак, което Травис Келси ѝ направи по-рано тази година.

„Докато си говорехме в неговия подкаст, той беше поръчал да изградят цяла градина зад къщата му, за да ми предложи там”, каза тя.

„Даде всичко от себе си - 10 от 10,“ добави Суифт по време на първата си телевизионна поява след предложението в The Graham Norton Show.

Попитана дали ще разкрие повече за плановете за сватбата им, Суифт, която обяви годежа си на 26 август, отговори лаконично: „Ще разберете”.

„Искам първо да се фокусирам върху албума, а сватбата ще планираме след това. Мисля, че ще е забавно да я организирам,“ добави тя.

Разказвайки повече за новия си албум The Life of a Showgirl, Суифт сподели, че се е опряла на уменията си да пише песни, за да поддържа творческата си енергия по време на продължителното си турне Eras Tour.

„Бях физически изтощена и болна. Работата по албума беше моята тайна страст зад кулисите,“ сподели Суифт. „Това ме спаси от пълно прегаряне”.

Тя също така разкри, че The Life of a Showgirl е по-малко интроспективен в сравнение с някои от предишните ѝ албуми. Това е 12-ият студиен албум на Суифт. Той излезе в полунощ на 3 октомври.

„В последните години имам различна перспектива и ми харесва да разказвам истории от малко по-голяма дистанция, така че не е като да правя пълна аутопсия на себе си,“ сподели тя.

„Чувствам, че вече имам по-широк творчески обхват,“ добави Суифт относно развитието си като артист. „Имам усещането, че мога да правя всичко, дори тичайки на токчета. Имам повече увереност да пиша по-високи припеви, да скачам с октава и да използвам фалцет. Натрупах увереност след турнето”.

Суифт също така разкри, че баща ѝ Скот е голям почитател на една конкретна песен от албума.

„Татко е много въодушевен от Opalite, това е и любимата песен на Травис,“ каза тя за третото парче от The Life of a Showgirl.

„Отглеждането на опали в лаборатория е интересна метафора за създаването на собствено щастие - да се издигнеш над трудностите и да бъдеш щастлив, че си направил нещата по своя начин,“ добави звездата.

Редактор: Ивайла Митева