Травис Келси е мъжът, за когото пишех в песните си в продължение на години. Това сподели певицата Тейлър Суифт. 35-годишната мегазвезда направи дебюта си в подкаста на своя приятел, играч в отбора Kansas City Chiefs, заедно с брат му Джейсън Келси на 13 август и разкри много неща за срещата си с него.

Докато обсъждаха неуспешния опит на Травис да се запознае с нея чрез гривна за приятелство, която той ѝ е направил, Тейлър призна, че е била трогната от неговите старомодни жестове, с които се е опитал да привлече вниманието ѝ.

„Чувствах се като в филм на Джон Хюз от 80-те години, а той стоеше пред прозореца ми с касетофон и казваше: „Искам да излезем на среща! Искаш ли да излезем на среща? Направих ти гривна на приятелството! Искаш ли да излезем на среща?“, каза още тя.

Травис за първи път говори за влюбването си в Тейлър в подкаста си New Heights през 2023 г. Двамата обявиха публично връзката си, когато тя присъства на един от мачовете му през септември 2023 г., въпреки че преди това вече излизаха тайно от известно време.

