Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Това обявиха от администрацията на "Дондуков" 2. Речта на президента ще е в 19 часа днес. В прессъобщението не е посочен какъв е поводът за обръщението на президента.

Изявлението идва след края на процедурата с проучвателните мандати, която завърши с неуспех. И трите папки бяха върнати без опит за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание. Сега предстои Радев да назначи служебен премиер и кабинет, като все още не е ясно кога ще започне разговорите с потенциалните възможности от домовата книга. Всичко това се случва на фона на масовите спекулации през последните дни, че президентът ще подаде оставка и ще оглави свой политически проект.

Очаквайте подробности!