„Евро”, „безобразие” и „протест” – това са думите на 2025 година, които бяха избрани след гласуване в платформата „Как се пише”. Повече по темата коментира създателят на образователната платформа Павлина Върбанова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Протест” е една от водещите думи за 2025 година и нейният избор не е случаен, обясни Павлина Върбанова. Според нея протестите в България през годината са били важен индикатор за общественото напрежение, породено от редица социални и политически въпроси. „Това, което видяхме, беше резултат от възмущение от различни социални проблеми”, каза тя.

„Безобразие” е термин, който също присъства в челната тройка и има значителна емоционална сила. Върбанова обясни, че тази дума бе употребена често по време на протестите, като реакция към управленски решения, които възмутиха обществото. „Това не е само отзвук на конкретни събития, а и дълбокото усещане на хората, че много неща в обществото ни се случват по неправилен начин, без да има отговорност и последици”, подчерта тя.

Кои са българските думи на 2025 година

„Евро” е третата дума, която оглавява класацията. „Евро е не само валута, а символ на политическо и икономическо преходно време за България. Това е тема, която предизвика както надежди, така и страхове сред хората. Процесите, свързани с еврото, ще са определящи за бъдещето на страната и това не може да бъде пренебрегнато”, обясни Павлина Върбанова.

Кампанията „Дума на годината” също така подчертава важността на езика, използван от политиците. Върбанова напомни, че словото има силата да влияе на обществените нагласи. „Думите като „безобразие” и други изрази, които често се използват в политическата реч, могат да имат силен ефект върху хората. Политиците трябва да бъдат много внимателни с това как подбират думите си, защото те могат да отключат големи социални вълнения", допълни тя.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова