Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал. Тестовете, направени му след инцидента, дали положителни резултати за алкохол ( 2,31 промила) и марихуана. Той оспорил пробата за наркотици и дал кръв за анализ.

Пътният инцидент е станал в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът на Андонов напуснал пътното платно и се ударил в сграда на гробищния парк.

Пилотът от ралито във Варна - с положителен полеви тест за наркотици (ВИДЕО)

Директорът е откаран в Благоевград за преглед. Към момента не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата.